Trennen, Sammeln, Wiederverwerten - Wer blickt noch durch beim Müll? / Vor Ort - Beim alltäglichen Müllproduzieren / Benzinbettler - Trickbetrüger am Straßenrand / "Wie im Krieg" - Schießlärm auf dem Böblinger Marktplatz / "Die Rekruten" - Die Bundeswehr als großer Abenteuerspielplatz / "Heuschreckenplage" - Tuner fallen in Bietigheim-Bissingen ein

* Trennen, Sammeln, Wiederverwerten: Wer blickt noch durch beim Müll? Eigentlich sind wir Weltmeister im Mülltrennen. Ob Glas oder Verpackungen, Bio-, Restmüll oder Altpapier - alles wird fein säuberlich sortiert. Sinnvoll oder nur für die Tonne? Die traurige Antwort: Nicht alles, was gewissenhaft auf die vielen Mülltonnen verteilt wird, wird auch wiederverwertet. Ein Beispiel: Fast die Hälfte des Mülls, der im Gelben Sack landet, wird einfach verbrannt. Und das bei uns, wo schon Grundschulkinder im richtigen Mülltrennen unterrichtet werden. 353 Kilogramm Müll produziert ein durchschnittlicher Baden-Württemberger pro Jahr. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 47 Millionen Tonnen Abfälle im Land entsorgt. Ein gigantischer Berg, an dem ein ganzer Industriezweig und jede Menge Geld hängen. Brauchen wir ein besseres Abfallsystem? * Vor Ort: Beim alltäglichen Müllproduzieren Unsere Vor-Ort-Reporterin Alexandra Gondorf will wissen, wie wir alle im Alltag Verpackungsmüll anhäufen. Oft passiert das ganz unbewusst, quasi nebenbei. Vor einigen Wochen wurde mit großem Trara die kostenlose Plastiktüte verabschiedet. Die meisten Läden machen bei der Aktion auch mit. Alexandra Gondorf ist in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs und beobachtet: Wer keine Plastiktüte in der Hand hat, trägt dafür einen Pappbecher spazieren, meist mit Plastikdeckel verschlossen. Viele Passanten geben zu, ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber sie sagen auch: Der Kaffee ist ein Stück Lebensqualität, das sie sich nicht nehmen lassen wollen. Wie auch die kleinen Kaffeekapseln, die immer beliebter werden, obwohl mit jeder Tasse Verpackungsmüll wie Aluminium oder Plastik anfällt. Dazu sagen viele Kaffeeliebhaber: Alles halb so wild, wir trennen ja! Ist dieses gute Gewissen gerechtfertigt? * Benzinbettler: Trickbetrüger am Straßenrand Der Tank sei leer, er brauche Geld. Erika Ashcroft tat der winkende Mann auf der Straße leid. Plötzlich tauchte ein zweiter auf. Benzinbettelei - die neue Form des Trickbetrugs. Was Erika Ashcroft in Panik versetzte: Während sie sich noch mit dem vermeintlich hilflosen Mann unterhielt, kam ein zweiter dazu und nahm sich 40 Euro aus ihrem Geldbeutel auf dem Beifahrersitz. Auch ihre EC-Karte wollten sie zu Hause abholen. "Die Lage war sehr bedrohlich", erinnert sich die Oberndorferin. "Wir haben 19 solcher Fälle seit August in Böblingen und Ludwigsburg registriert", sagt Peter Widenhorn vom Polizeipräsidium Ludwigsburg. Benzinbettelei ist neben aggressivem Straßenbetteln und "Enkeltrick"-Betrügereien eine neue Form der Nötigung und des Betrugs.