Tele 5 22:02 bis 23:56 Fantasyfilm Die Schöne und die Bestie AUS, CDN 2009 2016-11-06 In einem fantastischen Königreich giert eine böse Hexe nach der Macht, trachtet der schönen blonden Prinzessin nach dem Leben und lässt zu diesem Zwecke einen grauenvoll Troll von der Kette. Der Troll dezimiert sogleich hemmungslos die Bevölkerung, findet dann aber einen zähen Gegner in einem mysteriösen Bestienmann, auf den die Prinzessin bei einem früheren Waldspaziergang schon mal ein romantisches Auge geworfen hat. Die Hexe aber sorgt dafür, dass man dem Bestienmann den Bodycount des Trolls anlastet. Schauspieler: Estella Warren (die schöne Belle) Rhett Giles (Graf Rudolph) Victor Parascos (das Biest) Vanessa Gray (Hexe Helen) Tony Bellette (Otto) Peter Cook (Herzog Edward) Nicholas G. Cooper (Herzog Henry) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: David Lister Drehbuch: Gavin Scott Kamera: Nino Gaetano Martinetti Altersempfehlung: ab 16