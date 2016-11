Tele 5 20:15 bis 22:02 Fantasyfilm Grimm's Snow White USA 2012 2016-11-06 16:45 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer dem europäischen Mittelalter entfernt ähnlichen Märchenwelt üben zwei rivalisierende Reiche den Schulterschluss, in dem der Königssohn des einen die verwitwete Königin des anderen heiraten soll. Vor Ort entdeckt der Bräutigam in spe die schöne Stieftochter der offensichtlich bösen Königin und verliebt sich lieber in diese. Darauf heckt die beleidigte Königin einen Mordplan aus. Doch der Mörder macht halbe Sache, und Schneewittchen landet in der Hand von Rebellen. Der Königssohn begibt sich auf die Suche. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Eliza Bennett (Schneewittchen) Jane March (Königin Gwendolyn) Jamie Thomas King (Prinz Alexander) Eberhard Wagner (Der König) Otto Jankovich (Hugh) Sebastian Wimmer (Weißdorn) Ben Maddox (Jäger Beasley) Originaltitel: Grimm's Snow White Regie: Rachel Goldenberg Drehbuch: Naomi L. Selfman Kamera: Alexander Yellen Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 12