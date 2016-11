RTL II 22:15 bis 23:35 Mysteryserie The Walking Dead Herdentrieb USA 2015 2016-11-05 03:00 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Neue Staffel Merken Start der 6. Staffel der "Zombie"-Serie. Rick und den anderen fällt es nach wie vor schwer, Alexandria als Heimat zu akzeptieren. Als sie sich einer neuen Bedrohung gegenübersehen, ist nicht klar, ob das die Gruppe näher zusammenbringen wird. Ricks Plan, die Untoten wegzulocken, birgt einige Überraschungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Austin Abrams (Ron Anderson) Alexandra Breckenridge (Jessie Anderson) Lauren Cohan (Maggie Greene) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Major Dodson (Sam Anderson) Ethan Embry (Carter) Tovah Feldshuh (Deanna Monroe) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Scott M. Gimple, Matthew Negrete Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16