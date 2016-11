RTL II 20:15 bis 21:10 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Der Norden vergisst nicht USA, GB 2012 2016-11-05 01:20 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken In den sieben Königreichen von Westeros tobt ein Bürgerkrieg, nachdem sich Stannis und Renly Baratheon (Stephen Dillane, Gethin Anthony) gegen den neuen König Joffrey (Jack Gleeson) erhoben haben und der Norden sich unter Robb Stark (Richard Madden) für unabhängig erklärt hat. Da trifft Tyrion (Peter Dinklage) als neue rechte Hand des Königs am Hof in Königsmund ein. - Start des spektakulären, emmyprämierten Fantasy-Epos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Aidan Gillen (Petyr Baelish) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alan Taylor Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Kramer Morgenthau Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16