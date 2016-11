RTL II 12:00 bis 13:00 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Das Traumhaus am Wasser D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sabine (50) hat einen großen Traum: Ein Häuschen direkt am Wasser. Bei einer Kanutour auf der Saale entdeckt die Thüringerin ein Verkaufsschild an der Uferpromenade. Sie zögert keinen Augenblick und kauft die heruntergekommene Immobilie für nur 2.000 Euro. Ihr stehen 60 Quadratmeter Grundfläche und weitere ausbaufähige 60 Quadratmeter im Dachgeschoss zur Verfügung. Als sie ihrem Sohn Lutz vom Hauskauf berichtet, kommt dieser auf eine Idee: Er ist zurzeit auf Wohnungssuche und könnte die alte Wohnung seiner Mutter übernehmen. Allerdings müsste Sabine dann schon in drei Monaten mit dem Umbau der Hausruine fertig sein. Doch die Bauherrin lässt sich auf den Deal rein und will aus der baufälligen Hütte ein schmuckes Haus zaubern. Sabines Bruder Peter (53) will ihr helfen. Er hat schon mehrere Häuser saniert und will seine gesamte Freizeit für das neue Projekt opfern. Doch als er das Häuschen sieht, ist er entsetzt: Am liebsten würde er die Hütte abreißen und sieht keine Chance, das marode Objekt mit einem Budget von nur 20.000 Euro instand zu setzen. Peters Bedenken bewahrheiten sich schnell: Alle Balken des Fachwerks sind morsch. Kann Sabine ihr Traumhaus trotz der Einsturzgefahr retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt