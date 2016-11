RTL II 07:45 bis 10:00 Fantasyfilm Die Hexen von Oz USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Dorothy Gale aus Kansas ist eine erfolgreiche Kinderbuchautorin. Mit ihren phantastischen Abenteuern aus einem zauberhaften Land namens Oz begeistert sie große und kleine Leser. Eines Tages erhält Dorothy die Nachricht, dass ihre Geschichten verfilmt werden sollen. Sofort fliegt sie mit ihrem schüchternen Freund Alan, der auch ihre Bücher illustriert hat, nach New York. Dort muss sie sich in der glitzernden Welt des Showbusiness zurechtfinden. Unterstützt wird sie von ihrer neuen Managerin Billie Westbrook. Was Dorothy nicht ahnt: Das Land Oz gibt es wirklich. Alle von ihr erdachten Geschichten hat sie als Kind selbst erlebt. Nach ihrer Rückkehr in die reale Welt wurde ihre Erinnerung jedoch vollständig gelöscht. Der bösen Hexe des Westens liegt jedoch sehr viel daran, dass Dorothy sich wieder erinnert. Sie ist im Besitz des mächtigen Zauberbuches, das allerdings verschlossen ist. Darin befindet sich das magische Wort der Verwandlung, dass unermessliche Macht verleiht. Den Schlüssel zu dem Buch hat Dorothy damals mit in die reale Welt genommen und an einem geheimen Ort versteckt. Die böse Hexe lässt nichts unversucht, in den Besitz dieses Schlüssels zu gelangen. Währenddessen erinnert sich Dorothy an immer mehr Einzelheiten an ihre Zeit in Oz und trifft in New York - in veränderter Form - ihre alten Freunde und auch Feinde wieder. Sie findet heraus dass sie die Hexe nur stoppen kann wenn sie erkennt, wer sie in Wahrheit ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paulie Rojas (Dorothy Gale) Eliza Swenson (Billie Westbrook) Billy Boyd (Nick Chopper) Christopher Lloyd (Zauberer von Oz) Mia Sara (Prinzessin Langwidere) Lance Henriksen (Henry Gale) Sean Astin (Frack) Originaltitel: The Witches of Oz Regie: Leigh Scott Drehbuch: Leigh Scott Kamera: Leigh Scott Musik: Eliza Swenson Altersempfehlung: ab 12