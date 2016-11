RTL II 05:55 bis 07:45 Komödie Sabrina und die Zauberhexen USA 1996 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Sabrina Spellman lebt bei ihren beiden Tanten Hilda und Zelda in Riverdale. Mit ihrer besten Freundin Jenny meistert sie den Schulalltag und versucht, der Clique um die eingebildete Katy aus dem Weg zu gehen. Alles ändert sich am Tag ihres sechzehnten Geburtstags: Von ihren Tanten erfährt Sabrina, dass sie genau wie sie eine Hexe ist und über magische Fähigkeiten verfügt. Sie erhält ein Zauberbuch mit magischen Sprüchen und muss nun lernen, mit ihren neuen Fähigkeiten umzugehen. Diese erweisen sich als sehr nützlich, wenn sie die hinterhältige Katy wieder einmal vor der ganzen Schule verführen will. Sabrina ist heimlich in Seth, den beliebtesten Jungen der Highschool verliebt und versucht alles, um ihn auf sich aufmerksam zu machen - sehr zum Leidwesen ihren besten Freundes Harvey. Beim Sportfest der Schule und dem anschließendem Schulball muss sie sich entscheiden, welchem Jungen sie ihr Herz schenkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa Joan Hart (Sabrina) Ryan Reynolds (Seth) Charlene Fernetz (Tante Zelda) Sherry Miller (Tante Hilda) Michelle Beaudoin (Jenny) Tobias Mehler (Harvey) Laura Harris (Freddie) Originaltitel: Sabrina the Teenage Witch Regie: Tibor Takacs Drehbuch: Barney Cohen, Kathryn Wallack, Nicholas Factor Kamera: Bernard Salzmann Musik: Greg DeBelles Altersempfehlung: ab 6