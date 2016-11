Super RTL 21:50 bis 23:45 Komödie Mein Flaschengeist und ich D 2009 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eddie ist eine Schande für aller Geister, findet der große Rat. Und weil der gute Eddie mal wieder über die Stränge geschlagen hat, wird er bestraft. Besonders hart dieses Mal. Eddie kommt als Geist in die Flasche. Damit nicht genug. Derjenige, der ihn aus der Flasche befreit, wird wie üblich mit fünf Wünschen belohnt. Allerdings: Eddie muss sie ganz ohne Zauberkraft in die Tat umsetzen. Das ist starker Tobak. Eddie schlüpft reumütig in die Flasche und wird erst Jahrhunderte später von der hübschen Hotelangestellten Paula befreit. Die Empfangsdame in einem Berliner Fünf-Sterne-Hotel hat ein großes Problem: sie liebt ihren Jugendschwarm, einen echten Schnösel. Jetzt aber, wo sie Eddie an ihrer Seite hat, sieht sich Paula ihrem Ziel ganz nahe: Eddie, so lautet ihr großer Wunsch, soll den Traum von ihrer großen Liebe endlich wahr werden lassen. Das ist für Eddie gleich doppelt schwierig, denn ganz ohne Zauberkraft zwei Menschen zusammenzuführen, das verlangt Fingerspitzengefühl. Und da Eddie sich mittlerweile selber in Paula verliebt hat, fehlt ihm jeder Antrieb, sie einem anderen zu überlassen. Jetzt ist guter Rat teuer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Torben Liebrecht (Eddie) Jasmin Schwiers (Paula Crohn) Sky du Mont (Didier) Michael Rotschopf (Hans-Peter Pollack) Iréna Flury (Peggy) Alwara Höfels (Jette Vielstedt) Rolf Kanies (Nidelöpfel) Originaltitel: Mein Flaschengeist und ich Regie: Andreas Senn Drehbuch: Christoph Darnstädt Kamera: Markus Hausen Musik: Daniel Freundlieb