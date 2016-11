Super RTL 14:30 bis 15:00 Trickserie 5 Freunde - Für alle Fälle Der verschwundene Streitwagen F, GB 2008 Stereo Live TV Merken Falcongate bekommt hohen Besuch. Der Krimiautor Covington kommt, um sein neuestes Buch zu signieren. Kaum ist er da, wendet sich auch schon Mr. Dunston an ihn. Der vermögende Antiquitätensammler vermisst aus seiner privaten Ausstellung Cäsars berühmten Streitwagen. Covington, der nicht nur Bücher schreibt, sondern auch als Detektiv arbeitet, nimmt die Ermittlungen auf. Und hat schon bald den Imbissbetreiber Konstantin im Verdacht. hat er den Wagen gestohlen? Die fünf Freunde können das nicht glauben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Famous Five - On the Case Regie: Pascal Pinon, Thiery Sapyn Musik: Barnaby Legg, Keith Cox, Martin Wright Altersempfehlung: ab 6