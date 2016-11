Sat.1 02:10 bis 03:45 Actionfilm Surviving the Game - Tötet ihn USA 1994 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das Leben hat es nicht gut gemeint mit Jack Mason: Er haust auf der Straße und hat nichts zu verlieren. Als ihm ein mysteriöser Geschäftsmann aus heiterem Himmel ein verlockendes Angebot unterbreitet, wittert Jack seine Chance. Die Aufgabe scheint leicht - Jack soll dem Mann und dessen Geschäftspartnern bei einem Jagdausflug zur Hand gehen. Doch welche Rolle er tatsächlich bei der Unternehmung spielt, ahnt der Obdachlose nicht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ice-T (Jack Mason) Rutger Hauer (Burns) Charles S. Dutton (Cole) Gary Busey (Hawkins) John C. McGinley (Griffin) F. Murray Abraham (Wolfe sen.) William McNamara (Wolfe jun.) Originaltitel: Surviving the Game Regie: Ernest Dickerson Drehbuch: Eric Bernt Kamera: Bojan Bazelli Musik: Stewart Copeland Altersempfehlung: ab 18

