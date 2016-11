Sat.1 00:40 bis 02:10 Actionfilm Shoot 'Em Up USA 2007 2016-11-05 03:45 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mr. Smith ist ebenso cool wie heißblütig. Als eine hochschwangere Frau vor seinen Augen zu Tode gehetzt wird, muss er eingreifen: Im Kugelhagel der Gangster holt er das Kind auf die Welt, dessen Mutter in seinen Armen stirbt. Von nun an befindet er sich mit dem Säugling auf der Flucht. Der Profikiller Hertz und seine schwer bewaffnete Bande jagen ihn gnadenlos durch die Stadt. Das Baby soll sterben - aber warum? Schließlich erhält Mr. Smith Hilfe von der Prostituierten DQ. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Mr. Smith) Paul Giamatti (Mr. Hertz) Monica Bellucci (Donna "DQ" Quintano) Stephen McHattie (Hammerson) Greg Bryk (Der Einsame) Daniel Pilon (Senator Rutledge) Sidney Mende-Gibson (Baby Oliver) Originaltitel: Shoot 'Em Up Regie: Michael Davis Drehbuch: Michael Davis Kamera: Peter Pau Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 18