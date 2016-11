Sat.1 22:20 bis 00:40 Boxen ran Boxen: WM Kampf Tyron Zeuge vs. Giovanni De Carolis D 2016 Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tyron Zeuge hat nur ein Ziel: Er will WBA Super-Mittelgewichts-Champion Giovanni de Carolis endlich den Titel streitig machen! Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Boxer in der Berliner Max-Schmeling-Halle unterlag Zeuge dem Italiener de Carolis um Haaresbreite. Nun gilt es, in der MBS Arena in Potsdam alles zu geben und sich zum Sieg zu boxen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Killing