Sat.1 16:00 bis 16:59 Dokusoap Auf Streife D 2013 2016-11-07 03:50 16:9 HDTV Merken In der Leitstelle geht der Notruf einer Frau ein, die behauptet, ihren Enkel unabsichtlich in der Badewanne getötet zu haben. Als die Polizisten eintreffen, kniet die alte Dame neben dem Jungen und versucht, ihn wiederzubeleben. Was ist passiert? Im Anschluss werden die Beamten von einer verzweifelten Frau gerufen. Sie hat Angst, dass ihr Mann seinem Bruder etwas antut, da dieser offenbar der Vater des gemeinsamen Sohnes ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife