RTL NITRO 02:45 bis 03:35 SciFi-Serie Buck Rogers Das dorianische Geheimnis USA 1979 Live TV Merken Kodar, der despotische Führer der Dorianer, hat das Forschungsschiff Searcher mit einem Fangstrahl in seine Gewalt gebracht. Er fordert die Auslieferung einer wegen Mordes verurteilten Dorianerin, die auf dem terranischen Schiff Zuflucht gesucht hat. Wie soll aber die Crew der Searcher die Gesuchte finden, wenn niemand an Bord weiß, wie Dorianer aussieht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gil Gerard (Buck Rogers) Originaltitel: Buck Rogers in the 25th Century Regie: Jack Arnold Drehbuch: Stephen McPherson

