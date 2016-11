RTL NITRO 22:05 bis 23:55 Actionfilm Blood Letter - Schrift des Blutes VIE 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Krieger Nguyn Vu, ein besonders kluger und begabter Mann, lebt das Leben eines Aussteigers, abgeschieden auf einem einsamen Berg. Eines Tages erfährt er jedoch, dass seine Familie grausam ermordet wurde und begibt sich auf die Suche nach den Peinigern. Er beschließt, die Schuldigen im Palast der Königinmutter Tuyen Tu Hoang zu suchen. Er schleust sich in den Palast ein und stößt auf weitere Intrigen - geplant von der königlichen Armee und anderen Mitverschwörern. Doch dann erfährt Nguyn, dass ein ominöser Blutbrief existiert, der über die wahren Umstände des Massakers von Le Chi Vien Auskunft geben soll. In Hoa Xuan, einer Gegnerin des Könighauses, findet er eine Verbündete. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach dem Blutbrief, um etwas gegen die mächtige Familie in der Hand zu haben. Doch am Ende müssen die beiden sich die Frage stellen, ob Rache auch gleichzeitig inneren Frieden bedeutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Huynh Dong (Nguyen Vu) Midu (Hoa Xuan) Khuong Ngoc (Tran Tong Quan) Minh Thuan (Su Phu) Kim Hien (Hoa Ha) Jayvee Mai The Hiep (Le Dai Nhan) Van Trang (Thai Hau) Originaltitel: Thien menh anh hung Regie: Victor Vu Drehbuch: Victor Vu Kamera: K'Linh Nguyen Musik: Christopher Wong Altersempfehlung: ab 16