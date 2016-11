RTL NITRO 20:15 bis 21:10 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Der letzte Tag D 2010 2016-11-05 23:55 Merken Die Verfolgung eines Bankräubertrios endet für Ben und Semir in einem Desaster, denn unbeabsichtigt geraten sie bei ihrer Jagd in die feierliche Einweihung eines neuen Autobahnabschnitts und ziehen sich dadurch den Groll des anwesenden Innenminister zu. Das Duo soll nun strafversetzt werden. Die beiden sehen nur noch eine Chance, die drohende Versetzung abzuwenden: Sie müssen innerhalb der wenigen verbleibenden Stunden ihrer Dienstzeit bei der Autobahnpolizei einen Ermittlungserfolg vorweisen. Ben und Semir machen sich unter Hochdruck an die Arbeit und so erfahren sie bald, dass das gefährliche Trio ursprünglich als Quartett agierte und ausgerechnet Semirs Großcousin Aladdin die Runde komplettierte. Aladdin wurde jedoch verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft. Er ist bereit, Ben und Semir bei den Ermittlungen zu helfen - doch nur unter einer Bedingung: Ben und Semir müssen ihn für einen Tag aus dem Knast holen und zur Hochzeit seiner Schwester begleiten. Zusammen macht sich das ungleiche Trio auf Gangsterjagd, bei der natürlich nichts so verläuft, wie es die beiden Polizisten gerne hätten: Aladdin entpuppt sich als kaum zu bändigende Nervensäge, der zudem seine ganz eigenen Pläne verfolgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Carina Wiese (Andrea Gerkan) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Katja Woywood (Kim Krüger) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Heinz Dietz Drehbuch: Horst Wieschen Musik: Jaro Messerschmidt, Nik Reich Altersempfehlung: ab 12