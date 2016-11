RTL NITRO 10:25 bis 11:15 Actionserie Knight Rider Die Waffenbörse USA 1984 2016-11-06 17:00 HDTV Live TV Merken Bei einem Überfall auf ein Waffendepot werden Gewehre und zwei Laserkanonen gestohlen. Kurze Zeit später tauchen die Geräte an der Waffenbörse wieder auf. Die Hostess Sheila hatte die Beute gefunden und verkauft, um an Geld zu kommen. Michael wird mit dem Fall beauftragt. Er beginnt seine Ermittlungen mit einem Besuch bei Sheila... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hasselhoff (Michael Knight) Edward Mulhare (Devon Miles) Patricia McPherson (Bonnie Barstow) Kathrine Baumann (Tyler Jastrow) Richard Herd (Jastrow, Tylers Vater) Jack O'Halloran (Rawleigh) Judy Landers (Sheila Gutherie) Originaltitel: Knight Rider Regie: George Fenady Drehbuch: Glen A. Larson, Gregory S. Dinallo Musik: Don Peake Altersempfehlung: ab 12