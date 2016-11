RTL 23:00 bis 00:00 Comedy Willkommen bei Mario Barth Die Personality-Show mit Star-Comedian Mario Barth D 2016 2016-11-05 02:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Mario ist unterwegs in der Republik - und lüftet das letzte große Geheimnis der Menschheit: Was hat eine Frau in ihrer Handtasche? Er steuert Katrin Bauerfeind per Knopf im Ohr fern - und seinen platonischen Lebensgefährten Paul Panzer! Seit ihrem letzten legendären Fernsteuer-Duell im Baumarkt haben die Beide noch eine Rechnung offen... Jetzt gibt's die große Revanche. Wo, wird noch nicht verraten - nur so viel: Es wird episch! Doch Mario teilt nicht nur aus - er greift auch ein: Marios Fans bitten ihren Lieblings-Comedian um Hilfe, um dem Partner einen lustigen Denkzettel zu verpassen. Wenn z.B. der eigene Ehemann sein 300-PS-Schätzchen auf vier Rädern mehr liebt als seinen Schatz auf zwei Beinen - dann heißt es: "Mario greift ein!" Marios Methoden: unkonventionell, gemein, fies und absurd - aber immer extrem lustig! Außer natürlich für seine Opfer... Besuch im Studio erhält Mario von der Crème de la Crème der deutschen Stars: Marius Müller-Westernhagen, Jürgen Vogel, Rick Astley, DJ Ötzi, Sascha Grammel, Mark Forster, Paul Panzer, Ingo Appelt u.v.m. Lustige Aktionen, verrückte Spiele, tolle Überraschungen: "Willkommen bei Mario Barth" - nominiert für den Deutschen Comedypreis 2016 - ist der offizielle Kindergeburtstag für Erwachsene! Mario Barth lädt endlich wieder ein in sein Wohnzimmer - schnell die Straßenschuhe aus, Puschen anziehen und es kann losgehen! Mario freut sich auf Sie! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Nelson Müller, Marius Müller-Westernhagen Originaltitel: Willkommen bei Mario Barth