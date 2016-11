TNT-Serie 04:35 bis 05:20 Actionserie Arrow Unschuldig USA 2012 16:9 Merken Oliver weiß nach wie vor nicht, wie er bei Laurel jemals wieder eine Chance bekommen soll, hat dank Thea aber schließlich eine Idee. In seiner Funktion als Arrow versucht Oliver zudem, einen Unschuldigen vor der Hinrichtung zu bewahren. Walter bittet indes seine Angestellte, eine Abhebung in Höhe von 2,6 Millionen genauer unter die Lupe zu nehmen, die Moira ohne sein Wissen getätigt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Vincent Misiano Drehbuch: Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg Kamera: Glen Winter Musik: Blake Neely