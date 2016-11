TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Krimiserie Crossing Jordan Im Schacht USA 2005 16:9 Merken Ein Sturm wütet in Boston, doch unermüdlich suchen Rettungsarbeiter die Wälder nach drei verschwundenen 10-jährigen ab. Als schließlich einer der Jungen tot aufgefunden wird, übernehmen Macy und Jordan den Fall. Die Gerichtsmedizinerin, die eigentlich krank ist und das Bett hüten soll, will einer Spur nachgehen, um die beiden anderen Kinder zu retten - und gerät dabei selbst in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavannaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatyanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Det. Woody Hoyt) Slade Pearce (Danny Alioto) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Tim Kring, Jon Cowan, Robert L. Rovner Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin