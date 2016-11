TNT-Serie 08:30 bis 09:15 Serien McLeods Töchter Zwischen Gestern und Morgen AUS 2008 16:9 Merken Obwohl Grace noch in letzter Sekunde einen Fahrer auftreiben konnte, der bereit ist, die Rinder mitzunehmen, müssen sie die Tiere bis zum nächsten Highway schaffen, da der Fahrer unter enormen Zeitdruck steht. Moira vermisst Phil schrecklich und hat plötzlich eine Vorahnung, dass ein schlimmer Unfall passieren wird. Kurz darauf sieht sie Phil, der mit einem platten Reifen am Straßenrand steht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Abi Tucker (Grace Kingston) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Doris Younane (Moira Doyle) Matt Passmore (Marcus Turner) Edwina Ritchard (Jasmine McLeod) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Posie Graeme-Evans Kamera: Henry Pierce Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6