Hessen 02:20 bis 03:50 Western Winnetou und sein Freund Old Firehand D, JUG 1966 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Winnetou und seine Schwester Nscho-tschi kommen in ein Städtchen an der Grenze zwischen Texas und New Mexico. Der friedvolle Ort wird von dem mächtigen Silers und seiner Bande terrorisiert, weil der Sheriff den Bruder des Ganoven verhaftet hat. Mit Unterstützung des legendären Pelzjägers Old Firehand und des mutigen Captain Mendozza und seiner Männer nimmt Winnetou den Kampf gegen den skrupellosen Silers auf. - "Winnetou und sein Freund Old Firehand" ist ein actionreicher Western. In der Hauptrolle ist Pierre Brice zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Brice (Winnetou) Rod Cameron (Old Firehand) Marie Versini (Nscho-tschi) Victor de Kowa (Ravenhurst) Harald Leipnitz (Silers) Todd Armstrong (Tom) Rik Battaglia (Mendozza) Originaltitel: Winnetou und sein Freund Old Firehand Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: David Dereske, Harald G. Petersson, C. B. Taylor Kamera: Karl Löb Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 12

