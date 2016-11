Hessen 23:10 bis 23:55 Krimiserie Schnell ermittelt Helmut Schafranek A 2010 2016-11-05 01:35 Untertitel Merken In einer Kühllade in der Gerichtsmedizin liegt ein Mordopfer - es handelt sich um Stefans Kollegen Helmut Schafranek. Ein Schlag auf den Kopf hat ihn hingestreckt. Stefan ist naturgemäß leicht aus der Bahn geworfen, tut aber alles, was in seiner Macht steht, um den Mörder des Kollegen zu finden. Das ist er Helmut schuldig. Angelika nützt es natürlich weidlich aus, denn der Täter kommt aus einer Ecke, die man nicht in Erwägung gezogen hätte. Um ihn da herauszubringen, muss ein Lockvogel her. Aus der Ecke des Sonderermittlers gibt es frohe Neuigkeiten: Oberst Schuster ist gezwungen, die Untersuchungen gegen Angelika im Fall Peter Feiler einzustellen. Dem Staatsanwalt sind seine Beweise zu dürftig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Harald Schrott (Georg Throst) Isabel Karajan (Viktoria Throst) Franziska Hackl (Miriam Ebner) Originaltitel: Schnell ermittelt Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Constanze Fischer, Katharina Hajos Kamera: Josef Mittendorfer Musik: Lothar Scherpe Altersempfehlung: ab 12