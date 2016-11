Hessen 21:40 bis 23:10 Krimi Tatort Er wird töten D 2013 20 40 60 80 100 Merken Stedefreund ist aus Afghanistan zurück. Doch ehe sich Hauptkommissarin Inga Lürsen darüber freuen kann, muss sie sich im Präsidium mit einer bedrohten Frau auseinandersetzen, die immerzu "Er wird töten" sagt. Als Stedefreund Ingas neuen Kollegen Leo Uljanoff herbeiholen will, macht er eine grausame Entdeckung: Leo wurde im Präsidium ermordet. Die Suche nach dem Mörder beginnt. Obwohl Inga eine Liebesbeziehung mit Leo hatte, will sie den Fall lösen. Wieder vereint beginnen Inga und Stedefreund mit den Ermittlungen. Sie finden heraus, dass es sich bei der Frau um die Ärztin Marie Schemer handelt. Sie bezichtigt ihren Exmann Joseph, sie zu verfolgen, zu bedrohen und die gemeinsame kleine Tochter und jetzt auch Leo umgebracht zu haben. Tatsächlich gibt es eine Verbindung: Leo leitete vor acht Jahren einen Fall, in dem es um den Tod der Tochter von Joseph und Marie ging. Damals wurde Joseph verurteilt, das Kind getötet zu haben. Wurde Leo deshalb ermordet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Postel (Hauptkommissarin Inga Lürsen) Oliver Mommsen (Kommissar Stedefreund) Camilla Renschke (Helen) Matthias Brenner (Dr. Katzmann) Winfried Hammelmann (Karlsen) Antoine Monot jr. (Leo Uljanoff) Werner Wölbern (Joost Brauer) Originaltitel: Tatort Regie: Florian Baxmeyer Drehbuch: Christian Jeltsch Kamera: Marcus Kanter Musik: Jakob Grunert Altersempfehlung: ab 12