Hessen 12:05 bis 13:30 Heimatfilm Die Landärztin - Schicksalswege D 2011 2016-11-07 13:05 Stereo Untertitel Johanna ist schockiert: Eine junge Frau hat ihr Neugeborenes im Wald zurückgelassen. Während die Landärztin nach der Mutter des Säuglings sucht, gerät ihre noch frische Beziehung zu Daniel in eine erste Krise. Johanna bedauert seine mangelnde Bereitschaft, Probleme zu teilen. Daniel gesteht ihr schließlich, dass die Existenz seines Reiterhofs wegen finanzieller Schwierigkeiten auf dem Spiel steht. Die Senholzers dagegen müssen sich über Geld keine Sorgen mehr machen: Fritz hat im Lotto gewonnen. Doch plötzlich scheinen viele Großraminger in Schwierigkeiten zu stecken, denn zahlreiche Bittsteller bedrängen Fritz und Marie. - Als patente Landärztin spielt Publikumsliebling Christine Neubauer eine ihrer markantesten Rollen. Der moderne Heimatfilm ist glänzend besetzt mit Sven Martinek, August Schmölzer, Judith Richter, Johanna von Koczian und Siegfried Rauch als Lottokönig. Schauspieler: Christine Neubauer (Johanna Lohmann) Johanna von Koczian (Marie Senholzer) Siegfried Rauch (Fritz Senholzer) August Schmölzer (Leo Bergmeier) Sven Martinek (Daniel Winterberg) Judith Richter (Verena Straußberger) Gregor Bloéb (Gerhard Straußberger) Originaltitel: Die Landärztin Regie: Peter Sämann Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Klaus-Peter Sattler, Peter Janda Altersempfehlung: ab 6