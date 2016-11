Hessen 08:35 bis 09:03 Magazin hessenschau Mit einem Beitrag zum Thema "Zukunft der Arbeit": Digitale Nomadin. Integration von Flüchtlingskindern - Kultusminister Lorz zieht Bilanz / Prozessbeginn in Büdingen - Bürgermeister Kammer vor Gericht / Arbeiten von überall - Unterwergs mit einer digitalen Nomadin / Selbst sind Mann und Frau - Trendsuche auf der Do-it-Yourself-Messe in Frankfurt / Preisverleihung - Der Hessische Kulturpreis wird verliehen D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Von Frankfurt, Wiesbaden und Kassel aus starten täglich Reporterinnen und Reporter, um für das Landesmagazin des Hessischen Fernsehens über die Ereignisse vor Ort zu berichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Constanze Angermann Originaltitel: hessenschau