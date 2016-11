TNT-Serie 14:05 bis 14:50 Actionserie The Flash Captain Cold USA 2014 16:9 Merken Flash kann zwar einen Raubüberfall beenden, doch den Tätern gelingt die Flucht, nachdem sie einen Wächter angeschossen haben. Barry kann den Anführer der Bande als Leonard Snart identifizieren, was Joe und die Polizei in ihren Ermittlungen voranbringt. Joe hat inzwischen herausgefunden, dass Iris und Eddie ein Paar sind, und ist schwer enttäuscht von seiner Tochter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Originaltitel: The Flash Regie: Glen Winter Drehbuch: Geoff Johns, Kai Wu Kamera: Jeffrey C. Mygatt