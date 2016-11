RTL Passion 04:45 bis 05:30 Serien Providence Die Thanksgiving-Geschichte USA 2000 2016-11-07 10:55 Merken Es ist Thanksgiving und jedes Mitglied der Hansens hat seine eigenen Probleme. Sydney begegnet einem kleinen chinesischen Mädchen, das seine Eltern sucht. Sie entschließt sich dazu, dem Mädchen zu helfen. Doch die Suche stellt sich als kompliziert heraus, denn das Mädchen könnte mit ihren Eltern illegal eingewandert und bei einer Kontrolle von ihnen getrennt worden sein. Deswegen bringt Sydney die kleine Anchee erst mal in dem Haus der Hansens unter. John ist davon nicht begeistert, denn er möchte Sydney für sich alleine haben. Während Robbie seine soziale Ader entdeckt, indem er dem Obdachlosen Dwayne, der ein begabter Gitarrist ist, einen Auftritt in O'Neills beschafft, wird bei Jim und Heather ein Schimpanse abgegeben. Jim ist bei den Symptomen des Affen ratlos, bis er vermutet, dass der Affe die Gebärdensprache beherrscht. Unterdessen muss Joanie schockiert feststellen, dass sie wieder einmal schwanger und nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Leslie Silva (Dr. Helen Reynolds) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Tom Verica (Kyle) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius