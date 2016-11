RTL Passion 02:20 bis 03:10 Serien Providence Konfliktlösungen USA 2000 Merken Sydney träumt von Dornröschen, und der Prinz, der sie wach küssen soll, ist kein anderer als ihr Therapeut John. Als sie am Morgen zur Therapie geht, erwischt sie John jedoch in einer unmissverständlichen Situation mit seiner Patientin Rebecca. Die Tänzerin leidet an einer Knöchelverletzung, mit der sie sich von Arzt zu Arzt schleppt. Dabei verdrängt sie die bittere Wahrheit, dass sie dringend operiert werden muss und wahrscheinlich nie eine Primaballerina werden kann. Sydney bemüht sich, Rebecca davon zu überzeugen, das Vortanzen ihrer Gesundheit zuliebe sein zu lassen und stattdessen Ballett Lehrerin zu werden. Doch Rebecca will nichts davon wissen und erfindet eine Lügengeschichte, um sich Sydney vom Hals zu halten. Diese Lüge bringt John jedoch in ärgste Bedrängnis. Im Hause Hansen geht es derweil drunter und drüber, weil Hündchen Fearless einfach nicht auf seine Besitzer hört und nichts als Flausen im Kopf hat. Deshalb engagiert Jim die resolute B.J. Maximus, eine Spezialistin in Sachen Hundeerziehung. Doch als er ihre militärischen Methoden mitbekommt, will Jim seinen Fearless doch lieber so lassen wie er ist. Unterdessen bekommt Robbie Ärger mit Andi und ihrem Anwalt. Zunächst möchte er nichts mit der ganzen Sache zu tun haben, doch ein Gespräch mit Andis Vater ändert seine Meinung. Während er mit kleineren Betrügereien das Geld für Andis Kaution auftreibt, hat Joanie ein Problem mit ihrem Feuerwehrmann Burt, der trotz Viagra sexuell auf dem Schlauch steht. In einem Gespräch mit Sydney wird Joanie jedoch klar, wie sie die Sache wieder in den Griff kriegen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice ?Joanie? Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather Tupperman) Samaria Graham (Izzy Nunez) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, John Masius, Ken LaZebnik Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden

