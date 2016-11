RTL Passion 22:30 bis 01:35 Komödie Und ganz plötzlich ist es Liebe ... IND 1998 20 40 60 80 100 Merken Für Anjali ist ihr Schulfreund Rahul die Liebe ihres Lebens. Doch der hat nur Augen für Tina. Mit gebrochenem Herzen verlässt Anjali die Stadt, um dem gemeinsamen Glück der beiden nicht im Wege zu stehen. Rahul und Tina heiraten, aber kurz nach der Geburt ihrer Tochter, die sie in liebevollem Andenken "Anjali" nennen, stirbt Tina an den Folgen der komplizierten Entbindung. In langen Briefen, von denen die kleine Anjali jedes Jahr an ihrem Geburtstag einen lesen darf, erzählt Tina ihrer Tochter von der anderen, noch verborgenen Liebe ihres Vaters. Ohne Rahuls Wissen macht sich Anjali eines Tages auf, den letzten Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen: Sie will ihre Namensgeberin finden, um endlich Rahul und seine Anjali zu vereinen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Rahul Khanna) Kajol (Anjali Sharma) Rani Mukerji (Tina Malhotra) Farida Jalal (Mrs Khanna) Reema Lagoo (Mrs. Sharma) Archana Puran Singh (Ms. Briganza) Himani Shivpuri (Rifat Bi) Originaltitel: Kuch Kuch Hota Hai Regie: Karan Johar Drehbuch: Karan Johar Kamera: Santosh Thundiiayil Musik: Jatin Pandit, Lalit Pandit Altersempfehlung: ab 6