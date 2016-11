RTL Passion 12:35 bis 13:00 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-06 02:05 Merken Jenny ahnt zwar, dass etwas im Argen ist, aber als Christoph sie darüber informiert, dass Marie und Diana zurück in den Kader kommen und welche Konsequenzen sich daraus für Jenny ergeben, übertrifft das Jennys schlimmste Befürchtungen. Fassungslos sucht sie die Konfrontation mit Simone und stellt dieser ein Ultimatum. Michelles Pechsträhne reißt nicht ab. Nach der Sperre erwartet sie die nächste Hiobsbotschaft: Sie ist kein VibraFace mehr. In ihrer Verzweiflung lässt Michelle Carmens versöhnlichen Schritt ins Leere laufen und flüchtet sich zu Vincent. Doch da wartet bereits die nächste verstörende Entdeckung auf sie. Vanessa und Christoph sind frischgebackene Eltern. Allerdings haben die beiden für ihren Nachwuchs noch nicht den passenden Namen und so bleibt es erst einmal bei 'Erbse'. Doch die Namenssuche erübrigt sich, als Vanessa erfährt, wie ihr motorradfahrender Retter in der Not heißt - sehr zum Leidwesen von Christoph. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt