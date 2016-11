RTL Passion 08:30 bis 08:55 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Zwischen Simone und Rafael herrscht eine merkwürdige Spannung, die Vanessa nicht verborgen bleibt. Während Vanessa glaubt, dass ihre Mutter und Rafael sich gestritten haben, spielt Simone die Angelegenheit herunter. Als es bei der Bescherung zu einer flüchtigen Berührung zwischen Simone und Rafael kommt, wird klar, dass die beiden ein gefährliches Geheimnis wahren. Florian freut sich darauf, das Weihnachtsfest mit Franziska zu verbringen, doch diese plant, ihren Vater im Gefängnis zu besuchen. Als der Besuch jedoch kurzfristig platzt, ist Franziska am Boden zerstört und lässt sich auch nicht von Florian trösten. So muss dieser einen Weg suchen, um das Weihnachtsfest für Franziska zu retten. Während Isabelle aus dem Koma erwacht, wird Katja schmerzlich bewusst, dass sie Ben vermisst. Doch dieser ist nur für Isabelle da. Katja will sich dieses Jahr zu Weihnachten nur noch traurig im Bett verkriechen. Annette glaubt, dass die WG wie jedes Jahr zu Weihnachten gestürmt wird, und ist ziemlich enttäuscht, als alle Freunde ihre eigenen Wege gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Matthias Paul Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser