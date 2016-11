RTL Passion 06:25 bis 06:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Isabelles Zustand stabilisiert sich nicht. Widerwillig und auf Ingos und Jessicas fürsorgliches Drängen geht der schuldgeplagte Ben nach Hause. Als er auf die ebenfalls schuldgeplagte Katja trifft, stellt sich die Frage, ob die beiden noch eine Zukunft haben. Eine Frage, die Isabelle unterdessen für sich beantwortet zu haben scheint. Florian setzt alles daran, Franziska zurück ins Team zu holen. Allerdings setzt er auch alles daran, dass Franziska nichts von seinem Engagement erfährt. Tatsächlich glaubt sie verletzt, dass er gegen ihre Rückkehr ist. Als sie dann erfährt, dass ausgerechtet Florian sich wegen ihr am Imbiss zum Idioten gemacht hat, stellt sie ihn zur Rede. Nachdem Lena ihr Interesse an Rafael bekundet hat, muss Simone entsetzt erkennen, dass sie eifersüchtig reagiert. Während sie sich selbst zur Vernunft ruft und sich jeden romantischen Gedanken an Rafael verbietet, verstärkt Lena ihre Ambitionen erfolgreich. Als Simone Zeugin davon wird, kann sie ihre aufkochenden Gefühle vor Rafael kaum noch verbergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser