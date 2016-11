RTL Plus 20:15 bis 21:00 Dokusoap Bauer sucht Frau D 2009 Stereo Merken Endlich gibt es ein Wiedersehen mit Willi und Carsten. Willi, der lustige Ziegenwirt, zieht mit dem Bollerwagen zum Bahnhof los, um seine Auserwählte zünftig zu empfangen. Auch bei Carsten reist der Damenbesuch an. Doch der Jungbauer hat einen anderen Plan. Der 23-jährige Niedersachse zeigt dem Besuch seine Kühe und will mit seinem Milchviehbetrieb punkten. Bei Josef in Bayern gibt es viel Arbeit auf der Kuhweide. Die Jungtiere müssen umgetrieben werden. Keine einfache Sache für seinen Besuch: Wird seine Herzdame die Herausforderung meistern? Harte Arbeit sorgt bei Maurizio und seiner Frau für ein ernstes Gespräch. Nach dem gemeinsamen Grasmähen kommt es zu einer Aussprache. Bei Dieter ist die Hofwoche und die Zeit des Kennenlernens schon vorbei. Die Auserwählte muss abreisen. Werden sich die beiden wiedersehen oder bleibt der fleißige Rinderwirt weiterhin alleine? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Bause Originaltitel: Bauer sucht Frau