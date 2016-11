Servus TV 11:40 bis 12:43 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1977 Stereo 16:9 HDTV Merken Lady Hulton ist zu Besuch in der Tierarztpraxis von Siegfried Farnon und James Herriot. Für Farnon bedeutet der Besuch wieder einmal einen Anzug voller Katzenhaare. Dagegen ist Bürgermeisterkandidat Rupe der richtige Mann zur richtigen Zeit: Findling Titch wird liebevoll in der Tierarztpraxis versorgt. Indes wartet auf Herriot eine spezielle Aufgabe: Die Behandlung eines Affen erfordert all sein Geschick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) Margaretta Scott (Mrs Pumphrey) Geoffrey Bayldon (Geoff Hatfield) Ian Bleasdale (David Braithwaite) Annie Leon (Mrs Tibbett) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Michael Brayshaw Drehbuch: Michael Russell Musik: Johnny Pearson