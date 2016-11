Servus TV 11:35 bis 12:43 Dokumentation Fremde Traditionen Oman - Tausendundeine Nacht F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Diesmal reist Filmemacher Alexandre Mostras nach Oman. Das Land ist berühmt für seine legendären Seefahrer. Unter ihnen befindet sich Ahmad Ibn Madjid. Inspiriert von diesem abenteuerlichen Seemann entstand die Figur des legendären Seefahrers Sindbad in der Geschichtssammlung "Tausendundeine Nacht". Die Reise des Filmemachers führt von der Wüste zum Meer, in die Stadt Sur. Gewidmet ist sie den beduinischen Fischermännern und ihrer Methode des Fischfangs auf Segelschiffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traits d'Union Regie: Alexandre Mostras Drehbuch: Alexandre Mostras Kamera: Alexandre Mostras