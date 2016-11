Servus TV 10:35 bis 11:33 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1989 2016-11-08 14:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Der junge Tierarzt James Herriot soll als Vertreter der Praxis an einem Cricket-Turnier des Darrowby-Clubs teilnehmen. Doch Herriot ist wenig erfreut darüber. Auf dem Spielfeld gibt er aber schließlich eine gute Figur ab. Sein Kollege Farnon ist indes am Rande des Spielfelds aktiv - bis sich Herriot den Knöchel verstaucht und Farnon für ihn einspringen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) Andrea Gibb (Deirdre) Veronica Smart (Emma Styles) John Sharp (Mr. Biggins) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Michael Brayshaw Drehbuch: Brian Finch