Dokumentation In 80 Gärten um die Welt Südamerika GB 2008 Diesmal geht die Reise des renommierten Gartenexperten Monty Don nach Südamerika. Hier besucht der Autor zahlreicher Garten-Bücher die Gärten des brasilianischen Landschaftsarchitekten Burle Marx in Rio de Janeiro. Burle Marx gilt als der Begründer der modernen Gartenarchitektur. Danach begibt sich Monty Don nach Manaus, um dort die berühmten Gärten der Stadt zu besichtigen. Später erlebt er die schwimmenden Gärten des Amazonas. Der britische Gartenexperte reist nach Buenos Aires und zu einer Farm in der argentinischen Ökoregion Pampa. Die Reise endet bei den bezaubernden Küstengärten in Chile. Originaltitel: Around the World In 80 Gardens Regie: Patty Kraus Drehbuch: Monty Don Kamera: Keith Schofield