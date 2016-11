Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Hitler - Verführer der Massen GB 2012 2016-11-05 01:05 16:9 HDTV Merken Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte das deutsche Militär die Oberhand. Große Erfolge wurden gefeiert, doch im Laufe der Zeit stellten sich diese ein. Der Glaube an Hitlers Unerschütterlichkeit begann zu bröckeln und doch hielt er verzweifelt an seiner Macht fest - selbst als die Alliierten nur wenige Meter von seinem Berliner Bunker entfernt waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Dark Charisma Of Adolf Hitler