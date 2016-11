Kabel1 Doku 10:15 bis 11:00 Dokumentation Moderne Wunder Rund ums Essen: Frühstück USA 2009 16:9 HDTV Merken An Bord des Flugzeugträgers USS Stennis erleben wir, wie moderne Technik es möglich macht, dass die Köche vor Ort ein frisches und nährreiches Frühstück für hungrige Passagiere zubereiten können. In der Tyson Foods Fabrik werden aus Schweinefleisch deftige Frühstücksköstlichkeiten hergestellt und in der Sunkist Orange Fabrik werden unzählige Orangen zum beliebten Saft gepresst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan S. O'Brien (Kamera) Alexandre Naufel (Kamera) Originaltitel: Modern Marvels Kamera: Dylan S. O'Brien, Alexandre Naufel