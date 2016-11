MDR 23:35 bis 02:05 Dokumentation Die Kinder von Golzow - Und wenn sie nicht gestorben sind Das Ende der unendlichen Geschichte (3/4) D 1961-2007 Stereo Live TV Merken Die "Kinder von Golzow" gehören mittlerweile der Generation 50plus an. Mit dem Mut zum Fragmentarischen, mit Zeitsprüngen, Lücken und Brüchen zeichnen die Filmemacher die verschiedenen Lebenswege nach: Elke, die gelernte Wirtschaftskauffrau, ist seit Jahren arbeitslos und lebt von Hartz IV. Die gelernte Geflügelzüchterin Karin hat Golzow nach der Wende verlassen, um in Westdeutschland Arbeit zu finden. Gudrun, gelernte Köchin, entschied sich schon als junge Genossin der SED für eine kommunalpolitische Laufbahn und war Bürgermeisterin in einem Nachbarort von Golzow. Das Ende der DDR ist für sie und ihren Vater, dem LPG-Vorsitzenden Arthur Klitzke, nur schwer zu verkraften. (siehe auch Pressetext Teil 1, 31.10., 23:30 Uhr). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Und wenn sie nicht gestorben sind ... Regie: Barbara Junge/Winfried Junge