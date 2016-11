MDR 07:45 bis 09:05 Familienfilm Rosas Traum S 2007 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Rosa ist ein Teenager auf der Suche nach sich selbst. In ihren Wunschträumen sieht sie sich als umjubelten Popstar, der von einem ausverkauften Konzert zum nächsten tourt. Neben der Musik ist in ihrem Traum, wie auch im realen Leben, nur eines für sie wichtig: ihre Beziehung zu Ville, dem gleichaltrigen Freund, die schon fast ein Jahr währt. Zur Feier ihres gemeinsamen "Jahrestages" hat sie einen Song für Ville geschrieben, aber ihre Wege trennen sich kurz zuvor. Ville soll die Sommerferien mit seinem Vater verbringen, während Rosa widerwillig in ein Ferienlager zieht. Eine unbedachte, etwas angeberische Äußerung von ihr führt dazu, dass sich die Nachricht verbreitet, sie sei bereits erfolgreich in der Jugendmusikszene engagiert. Nun erlebt Rosa, wie kompliziert das Leben werden kann, wenn man für jemanden gehalten wird, der man nicht ist. Die Erwartungen ihrer Kameradinnen und Kameraden im Ferienlager sind auf Rosa, den "Star" gerichtet, während die real existierende Rosa sich immer mehr in ihrer erfundenen Geschichte verheddert. Dass Ville, den sie jetzt besonders schmerzlich vermisst, gerade den Entschluss gefasst hat, ihr einen Überraschungsbesuch abzustatten, weiß sie nicht. Er hat nach einem Gespräch mit seinem Vater über die Scheidung seiner Eltern begriffen, wie wichtig der gemeinsame "Jahrestag" für Rosa ist. Er möchte sie nicht verlieren. Rosa will sich bei allen entschuldigen und bekennen, dass sie gelogen hat, denn nun ist sie bereit, zu sich selbst zu stehen. Werden ihre Altersgenossen die "echte" Rosa annehmen? Und wie wird Ville zu ihr stehen, ohne den sie nicht Gitarre spielen und nicht singen kann, denn seine Gegenwart bedeutet für sie nun erst recht "Happiness I never knew ..." Wie viel man in punkto Selbstvertrauen, Freundschaft und Liebe gewinnen kann, wenn man zu sich selbst und damit auch zu seinen eigenen Fehlern steht, davon erzählt dieser schwedische Spielfilm. Die Geschichte von "Rosas Traum" ist ganz aus dem Lebensgefühl der Teenies gestaltet und wird mit viel kultiger Musik präsentiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Ryrberg (Rosa Nilsson) Freddy Åsblom (Ville) Christopher Mhina (Amir) Lina Lundberg (Jessica) Viktoria Lundell-Salmson (Galadriel) Adrian Bursell (Filip) Hedvig Heijne (Klara) Originaltitel: Rosa: The Movie Regie: Manne Lindwall Drehbuch: Måns Gahrton, Johan Unenge Kamera: Mats Olofsson Musik: Katharina Nuttall