Das Erste 14:30 bis 16:00 Komödie Utta Danella - Wer küsst den Doc? D 2013 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich ist der Zahnarzt Leander Winter (Peter Sattmann) kein Chef zum Verlieben: egozentrisch, dominant und ein ziemlicher Misanthrop. Die zurückhaltende Arzthelferin Anna Maria (Saskia Vester) hat trotzdem ihr Herz an ihn verloren, wobei Winter von den romantischen Träumen seiner Angestellten nichts ahnt. Der gestresste Mediziner hat ohnehin andere Sorgen, denn seine Tochter Emily (Nadja Bobyleva) eröffnet ihm bei einem Besuch, dass sie schwanger ist und demnächst ihren Freund Roberto (Sami Loris) heiraten will - ausgerechnet einen Italiener, wo Winter doch bereits von seiner Exfrau Franziska (Susanne Uhlen) für einen "Latin Lover" sitzen gelassen wurde! Natürlich wird auch sie zur Hochzeit anreisen. Um nicht als gebeutelter Exmann dazustehen, bittet Leander ausgerechnet Anna Maria, für kurze Zeit seine Freundin zu spielen. Die fällt zwar aus allen Wolken, lässt sich aber auf das ungewöhnliche Rollenspiel ein. Zugleich setzt Leander alles daran, Emilys Hochzeit zu verhindern - Reibereien mit dem künftigen Bräutigam lassen angesichts der väterlichen Interventionen nicht lange auf sich warten. Franziska und Anna Maria verstehen sich dagegen auf Anhieb glänzend. Und auch Leander scheint seine Mitarbeiterin plötzlich mit ganz anderen Augen zu sehen. Aber gerade als Anna Maria anfängt, sich ernsthafte Hoffnungen zu machen, platzt Leander bei seiner Familie mit der Wahrheit über die angebliche Liebschaft heraus und stellt Anna Maria vor aller Augen bloß. Ihr Traum, dass aus der gespielten Beziehung ernst werden könnte, scheint damit endgültig vorüber. Heimliche Schwärmereien, gespielte Liebe, eine (beinahe) verhinderte Hochzeit und unerwarteter Funkenflug: In der romantischen Komödie "Utta Danella - Wer küsst den Doc?" geht es in Sachen Liebe drunter und drüber. Regisseur John Delbridge, bekannt vor allem durch seine erfolgreichen Inga Lindström-Verfilmungen, inszeniert die originelle Geschichte mit Gespür für pointierte Charakterzeichnungen und einem feinen Humor, der sich stets aus den Figuren und ihren nicht immer ganz vernünftigen Handlungen entwickelt. Gedreht wurde "Wer küsst den Doc?" am Originalschauplätzen am malerischen Schliersee in den bayerischen Alpen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saskia Vester (Anna Maria) Peter Sattmann (Dr. Leander Winter) Susanne Uhlen (Franziska Liester-Winter) Nadja Bobyleva (Emily Winter) Sami Loris (Roberto) Anton Figl (Standesbeamter Kratzler) Johanna Bittenbinder (Johanna Reichelt) Originaltitel: Utta Danella - Wer küsst den Doc? Regie: John Delbridge Drehbuch: Marcus Hertneck Kamera: Nicolas Joray Musik: Martin Grassl Altersempfehlung: ab 6