Prof. Karin Patzelt muss ihren Mann Leo ins Klinikum bringen. Er hat starke Schmerzen und wird auf Karins Bitte hin zusätzlich von Dr. Kaminski aus der Sachsenklinik begleitet. Der Urologe hat bereits einen Verdacht, woran Leo leiden könnte. Gemeinsam operieren die Ärzte den Harnleiter von Prof. Patzelts Mann. Nach dem Eingriff kommt die Assistenzärztin Julia Berger nicht umhin, die angespannte Stimmung zwischen der Chefärztin und ihrem Ehemann Leo zu bemerken. Was ist mit dem ehemaligen Traumpaar los? Den Knöchelbruch von Ellen Thomas will Dr. Marc Lindner noch am selben Tag operieren. Als sich jedoch herausstellt, dass die Fraktur äußerst kompliziert ist, fordert Marc zusätzlich Dr. Moreau an. Doch der dürfte die Patientin eigentlich gar nicht operieren und steht nun vor einer schwierigen Entscheidung. Unterdessen lernt die junge Ärztin Theresa Koshka die ganze Nacht hindurch mit Elias für ihre am nächsten Tag bevorstehende Facharztprüfung zur Anästhesistin. Schauspieler: Katharina Nesytowa (Dr. Theresa Koshka) Marijam Agischewa (Prof. Dr. Karin Patzelt) Horst Günter Marx (Wolfgang Berger) Robert Giggenbach (Dr. Harald Loosen) Gunda Ebert (Dr. Franziska Ruhland) Christian Beermann (Dr. Marc Lindner) Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Steffen Mahnert Drehbuch: Christiane Bubner