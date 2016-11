SAT.1 Emotions 04:20 bis 05:05 Krimiserie Der letzte Bulle Tod eines Schlachters D 2012 2016-11-06 09:40 16:9 HDTV Merken Im Wald liegt ein toter Schlachter namens Schill. Meisner steht vor einem Problem: Der Tote ist völlig blutleer, außerdem passt die Wunde am Hals zu keiner Waffe. Als Tatverdächtige kommen zunächst sowohl die getrennt lebende Witwe als auch Schills Lebensgefährtin, eine militante Tierschützerin, in Frage. Als am Morgen nach dem Leichenfund diverse Essener Bürger mit Wurstvergiftungen in den Krankenhäusern der Stadt landen, führen die Ermittlungen umgehend in eine andere Richtung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Tatjana Clasing (Uschi) Heinz Hoenig (Kurt Heinziger) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Sven Böttcher Kamera: Reiner Lauter Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6