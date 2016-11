SAT.1 Emotions 20:35 bis 21:00 Comedyserie Cougar Town Die Traumhochzeit USA 2012 2016-11-06 05:15 16:9 HDTV Merken Jules und Grayson sind mit ihren Freunden nach Napa geflogen, um dort zu heiraten. Jules Vater Chick soll die Hochzeitszeremonie vornehmen, fürchtet jedoch, vor Rührung in Tränen auszubrechen. Nun ist guter Rat teuer ... Laurie ist allein zur Hochzeit angereist, und Travis will die Gunst der Stunde nutzen, um ihr endlich seine Liebe zu gestehen. Doch dann taucht Wade auf. Als der große Tag endlich gekommen ist, überschlagen sich die Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courteney Cox (Jules Cobb) Christa Miller (Ellie Torres) Busy Philipps (Laurie Keller) Dan Byrd (Travis Cobb) Josh Hopkins (Grayson Ellis) Brian Van Holt (Bobby Cobb) Ian Gomez (Andy Torres) Originaltitel: Cougar Town Regie: John Putch Drehbuch: Bill Lawrence Kamera: Andrew Rawson Musik: Waz