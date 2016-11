SAT.1 Emotions 18:15 bis 19:00 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 54 D 2010 2016-11-07 10:05 16:9 HDTV Merken Tony hat tatsächlich einen Hirntumor, und Lena trennt sich nach der Diagnose endgültig von David. Dieser ist zwar am Boden zerstört, zeigt sich aber dennoch verständnisvoll. Da Amelie vermutet, dass David nach der Trennung zurück nach Kalifornien gehen wird, beschließt sie, in eine Seniorenresidenz zu ziehen. Rafael ist derweil immer noch darauf aus, eine Vollmacht für Amelies Konten zu ergaunern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena Sander) Max Alberti (David von Arensberg) Johanna Liebeneiner (Amelie Gräfin von Arensberg) Kostas Sommer (Tony Weiss) Janina Flieger (Vanessa Meyer) Urs Remond (Rafael Graf von Arensberg) Jenny Jürgens (Pia Sander) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Lutz von Sicherer Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Dario Sedo, Uli Köhler Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer