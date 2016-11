SAT.1 Emotions 12:00 bis 13:35 Drama Die Tore der Welt CDN, GB, D 2012 Nach dem gleichnamigen Roman von Ken Follett 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken England, 1327: Nach dem Sturz Edward II. durch seine machthungrige Frau Isabella steht das Land vor schweren Zeiten. Angeblich hat die Königin ihren Mann in der Gefangenschaft ermorden lassen. Gerade zu dieser Zeit sucht ein schwer verwundeter Ritter in der Stadt Kingsbridge Unterschlupf in der Priorei - Sir Thomas Langley will fortan als Mönch seinen Frieden finden. Doch dieser neigt sich auch in Kingsbridge seinem Ende entgegen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Chaplin (Sir Thomas Langley) Charlotte Riley (Caris) Cynthia Nixon (Petranilla) Tom Weston-Jones (Merthin Fitzgerald) Peter Firth (Sir Roland) Nora von Waldstätten (Gwenda) Rupert Evans (Godwyn) Originaltitel: World Without End Regie: Michael Caton-Jones Drehbuch: Ken Follett, John Pielmeier Kamera: Denis Crossan Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12