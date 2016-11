SAT.1 Emotions 07:20 bis 08:55 Liebesfilm Liebe ohne Rückfahrschein D 2004 2016-11-05 01:20 16:9 20 40 60 80 100 Merken Julia ist mit Leib und Seele Tanzlehrerin in einer Berliner Tanzschule. Der Job ist die Erfüllung ihres Kindheitstraumes, die Schule ihr zweites Zuhause. Auf der morgendlichen S-Bahnfahrt aus ihrem beschaulichen Vorort nach Berlin verliebt sie sich in einen schönen Unbekannten. Was Julia nicht weiß: Bei ihrem Herzbuben handelt es sich um den jungen Immobilienmakler Martin, der als Projektleiter von seinem Vater Gregor mit dem Abriss der kleinen Tanzschule betraut wurde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Julia Behrendt) Jan Sosniok (Martin Hansen) Ursela Monn (Marlene Vonhoff) Guntbert Warns (Ewald Behrendt) Us Conradi (Frau Ehrenfeld) Mareike Fell (Nadja Tremann) Uwe Zerbe (Gregor Hansen) Originaltitel: Liebe ohne Rückfahrschein Regie: Oliver Dommenget Drehbuch: Antje Beling, Astrid Ströher Kamera: Georgij Pestov Musik: Jörg Rausch Altersempfehlung: ab 12